Убийцу посла Карлова похоронят в безымянной могиле

Родственники Мевлюта Алтынташа, расстрелявшего посла России в Турции Андрея Карлова, не стали забирать его тело из морга.Anadolu. В соответствии с турецкими законами, члены семьи могли забрать тело Мевлюта Алтынташа в течение 15 дней. Но оно остается в морге уже почти месяц.
В настоящее время решаются процедурные вопросы. После этого тело будет передано представителям муниципалитета для захоронения.
убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря. Алтынташ открыл по послу огонь, когда тот выступал с речью на открытии выставки в Анкаре. Сам нападавший был ликвидирован прибывшими на место стражами порядка.
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