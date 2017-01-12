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  • 12.01, 13:10

Убийцу посла Карлова похоронят в безымянной могиле

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Убийцу посла Карлова похоронят в безымянной могиле

Убийцу посла Карлова похоронят в безымянной могиле

Родственники Мевлюта Алтынташа, расстрелявшего посла России в Турции Андрея Карлова, не стали забирать его тело из морга.

В связи с этим убийца посла РФ будет похоронен в безымянной могиле на кладбище для бездомных, передает агентство Anadolu. В соответствии с турецкими законами, члены семьи могли забрать тело Мевлюта Алтынташа в течение 15 дней. Но оно остается в морге уже почти месяц.

В настоящее время решаются процедурные вопросы. После этого тело будет передано представителям муниципалитета для захоронения.

Напомним, убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря. Алтынташ открыл по послу огонь, когда тот выступал с речью на открытии выставки в Анкаре. Сам нападавший был ликвидирован прибывшими на место стражами порядка.

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