Южная Корея пообещала наказать КНДР за ракетную провокацию

Япония и Южная Корея провели экстренные заседания Советов национальной безопасности в связи с пуском ракеты в КНДР.
Официальный Сеул пообещал дать Пхеньяну соразмерный ответ, чтобы наказать северного соседа.
В министерстве обороны Южной Кореи уверены, что одной из целей пуска баллистической ракеты было проверить реакцию администрации Дональда Трампа.
Минобороны Южной Кореи: «Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом».
Другой целью Пхеньяна, по мнению Сеула, было «привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей».
Запуск состоялся около 3:00 ночи по московскому времени с военной авиабазы на западе страны. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Установить тип носителя пока не удалось. Специалисты предполагают, что это могла быть ракета среднего или малого радиуса действия.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся с официальным визитом в США, назвал запуск ракеты в КНДР абсолютно неприемлемым и заявил, что Токио и Вашингтон продолжат укреплять свой союз. Дональд Трамп в свою очередь добавил, что США на 100% поддерживают Японию.
В министерстве обороны Южной Кореи уверены, что одной из целей пуска баллистической ракеты было проверить реакцию администрации Дональда Трампа.
Минобороны Южной Кореи: «Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом».
Другой целью Пхеньяна, по мнению Сеула, было «привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей».
Запуск состоялся около 3:00 ночи по московскому времени с военной авиабазы на западе страны. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Установить тип носителя пока не удалось. Специалисты предполагают, что это могла быть ракета среднего или малого радиуса действия.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся с официальным визитом в США, назвал запуск ракеты в КНДР абсолютно неприемлемым и заявил, что Токио и Вашингтон продолжат укреплять свой союз. Дональд Трамп в свою очередь добавил, что США на 100% поддерживают Японию.
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