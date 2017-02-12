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  • 12.02, 16:06
Южная Корея пообещала наказать КНДР за ракетную провокацию. Северная Корея, Южная Корея, Япония, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Южная Корея пообещала наказать КНДР за ракетную провокацию

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Южная Корея пообещала наказать КНДР за ракетную провокацию

Южная Корея пообещала наказать КНДР за ракетную провокацию

    Япония и Южная Корея провели экстренные заседания Советов национальной безопасности в связи с пуском ракеты в КНДР.

    Официальный Сеул пообещал дать Пхеньяну соразмерный ответ, чтобы наказать северного соседа.

    В министерстве обороны Южной Кореи уверены, что одной из целей пуска баллистической ракеты было проверить реакцию администрации Дональда Трампа.

    Минобороны Южной Кореи: «Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом».

    Другой целью Пхеньяна, по мнению Сеула, было «привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей».

    Запуск состоялся около 3:00 ночи по московскому времени с военной авиабазы на западе страны. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Установить тип носителя пока не удалось. Специалисты предполагают, что это могла быть ракета среднего или малого радиуса действия.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся с официальным визитом в США, назвал запуск ракеты в КНДР абсолютно неприемлемым и заявил, что Токио и Вашингтон продолжат укреплять свой союз. Дональд Трамп в свою очередь добавил, что США на 100% поддерживают Японию.

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