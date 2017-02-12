Трамп заявил о 100-процентной поддержке Японии после ракетного запуска КНДР

Лидеры США и Японии дали совместную
пресс-конференцию вскоре после проведенного Северной Кореей ракетного испытания.
Синдзо Абэ назвал запуск ракеты в КНДР абсолютно неприемлемым. Он заявил, что Япония и США продолжат укреплять свой союз.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Во время переговоров президент Дональд Трамп заверил меня, что США всегда будут на стороне Японии».
Глава японского правительства подчеркнул, что он и Трамп «полностью разделяют готовность продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление двухстороннего альянса», передает ТАСС.
Дональд Трамп также заявил, что США на 100% поддерживают Японию, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%».
В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По одним данным, она преодолела расстояние до 500 км и упала в акватории Японского моря. По другой информации, она преодолела около 350 км. В Пентагоне сообщили, что Пхеньян запустил ракету средней дальности.
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Во время переговоров президент Дональд Трамп заверил меня, что США всегда будут на стороне Японии».
Глава японского правительства подчеркнул, что он и Трамп «полностью разделяют готовность продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление двухстороннего альянса», передает ТАСС.
Дональд Трамп также заявил, что США на 100% поддерживают Японию, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%».
В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По одним данным, она преодолела расстояние до 500 км и упала в акватории Японского моря. По другой информации, она преодолела около 350 км. В Пентагоне сообщили, что Пхеньян запустил ракету средней дальности.
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