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  • 12.02, 16:05
Трамп заявил о 100-процентной поддержке Японии после ракетного запуска КНДР. США, Северная Корея, Трамп Дональд, Япония, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп заявил о 100-процентной поддержке Японии после ракетного запуска КНДР

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Трамп заявил о 100-процентной поддержке Японии после ракетного запуска КНДР

Трамп заявил о <nobr>100-процентной</nobr> поддержке Японии после ракетного запуска КНДР

    Лидеры США и Японии дали совместную пресс-конференцию вскоре после проведенного Северной Кореей ракетного испытания.

    Синдзо Абэ назвал запуск ракеты в КНДР абсолютно неприемлемым. Он заявил, что Япония и США продолжат укреплять свой союз.

    Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: «Во время переговоров президент Дональд Трамп заверил меня, что США всегда будут на стороне Японии».

    Глава японского правительства подчеркнул, что он и Трамп «полностью разделяют готовность продолжить тесное сотрудничество, направленное на укрепление двухстороннего альянса», передает ТАСС.

    Дональд Трамп также заявил, что США на 100% поддерживают Японию, сообщает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%».

    В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. По одним данным, она преодолела расстояние до 500 км и упала в акватории Японского моря. По другой информации, она преодолела около 350 км. В Пентагоне сообщили, что Пхеньян запустил ракету средней дальности.

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