Эксперты: КНДР запустила ракету, чтобы посмотреть на реакцию Трампа

Южнокорейские военные эксперты не исключают, что КНДР осуществила пуск ракеты, чтобы «проверить реакцию США» при новой администрации.
Источник: «Есть вероятность, что это была демонстрация силы с целью проверить реакцию после установления режима Трампа».
Дональд Трамп уже проинформирован об испытаниях в КНДР. Белый дом следит за ситуацией, передает РИА Новости.
Южная Корея готовит «соразмерные ответные действия», заявил действующий президент страны и премьер-министр Хван Гё Ан. А правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. В Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.
Пуск баллистической ракеты вопреки запретам со стороны ООН был произведен с военной авиабазы в Пхёнан-Пукто этим утром. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.
Дональд Трамп уже проинформирован об испытаниях в КНДР. Белый дом следит за ситуацией, передает РИА Новости.
Южная Корея готовит «соразмерные ответные действия», заявил действующий президент страны и премьер-министр Хван Гё Ан. А правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. В Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.
Пуск баллистической ракеты вопреки запретам со стороны ООН был произведен с военной авиабазы в Пхёнан-Пукто этим утром. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.
Комментарии