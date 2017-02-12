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  • 12.02, 16:06

Эксперты: КНДР запустила ракету, чтобы посмотреть на реакцию Трампа

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Эксперты: КНДР запустила ракету, чтобы посмотреть на реакцию Трампа

Эксперты: КНДР запустила ракету, чтобы посмотреть на реакцию Трампа

Южнокорейские военные эксперты не исключают, что КНДР осуществила пуск ракеты, чтобы «проверить реакцию США» при новой администрации.

Источник: «Есть вероятность, что это была демонстрация силы с целью проверить реакцию после установления режима Трампа».

Дональд Трамп уже проинформирован об испытаниях в КНДР. Белый дом следит за ситуацией, передает РИА Новости.

Южная Корея готовит «соразмерные ответные действия», заявил действующий президент страны и премьер-министр Хван Гё Ан. А правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. В Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

Пуск баллистической ракеты вопреки запретам со стороны ООН был произведен с военной авиабазы в Пхёнан-Пукто этим утром. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море.

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