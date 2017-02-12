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  • 12.02, 16:06

Ракета КНДР пролетела 500 км и рухнула в Японское море

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Ракета КНДР пролетела 500 км и рухнула в Японское море

Ракета КНДР пролетела 500 км и рухнула в Японское море

Баллистическая ракета, запущенная КНДР этим утром, пролетела около 500 километров и упала в Японское море.

Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство Рёнхап. Предполагается, что это могла быть ракета типа «Мусудан» дальностью действия 2,5–4 тыс. км

Проведение испытаний в Северной Корее подтвердили в США. Чиновник американского военного ведомства сообщил, что Пентагон «анализирует» этот инцидент и вскоре получит больше информации, передает РИА Новости.

Власти Японии предполагают, что запущенная Пхеньяном ракета упала в акватории Японского моря. Никакого ущерба Японии нанесено не было, однако ситуация вызывает беспокойство Токио, передает ТАСС.

Ёрсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии: «Повторяющиеся северокорейские провокации совершенно недопустимы. Мы выражаем решительный протест».

В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.


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