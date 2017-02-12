Ракета КНДР пролетела 500 км и рухнула в Японское море

Баллистическая ракета, запущенная КНДР этим утром, пролетела около 500 километров и упала в Японское море.
Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство Рёнхап. Предполагается, что это могла быть ракета типа «Мусудан» дальностью действия 2,5–4 тыс. км
Проведение испытаний в Северной Корее подтвердили в США. Чиновник американского военного ведомства сообщил, что Пентагон «анализирует» этот инцидент и вскоре получит больше информации, передает РИА Новости.
Власти Японии предполагают, что запущенная Пхеньяном ракета упала в акватории Японского моря. Никакого ущерба Японии нанесено не было, однако ситуация вызывает беспокойство Токио, передает ТАСС.
Ёрсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии: «Повторяющиеся северокорейские провокации совершенно недопустимы. Мы выражаем решительный протест».
В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.
Проведение испытаний в Северной Корее подтвердили в США. Чиновник американского военного ведомства сообщил, что Пентагон «анализирует» этот инцидент и вскоре получит больше информации, передает РИА Новости.
Власти Японии предполагают, что запущенная Пхеньяном ракета упала в акватории Японского моря. Никакого ущерба Японии нанесено не было, однако ситуация вызывает беспокойство Токио, передает ТАСС.
Ёрсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии: «Повторяющиеся северокорейские провокации совершенно недопустимы. Мы выражаем решительный протест».
В воскресенье утром КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю.
(2nd LD) N. Korea fires off ballistic missile toward East Sea: JCS https://t.co/NyM6ISlU8x— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 12 февраля 2017 г.
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