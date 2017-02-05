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  • 06.02, 07:34

Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь

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Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь

Растерзавшие девочку на Урале собаки были натасканы на дичь

Ребенка на Урале загрызли охотничьи собаки, натасканные на дичь и ранее нападавшие в деревне на мелких животных. Местные жители не раз просили хозяев собак принять меры, однако те не реагировали на жалобы.

Марина Канатова, прокуратура Свердловской области: «На девочку напали охотничьи собаки, натасканные на дичь. В ходе опроса жителей деревни выяснилось, что ранее эти животные нападали на более мелких сородичей, были факты, когда они загрызали других животных».

Местные жители не раз обращали внимание хозяев на агрессивное поведение их питомцев. Те не реагировали на жалобы, и собаки свободно бегали по деревне, передает ТАСС.

Хозяева собак задержаны, животные умерщвлены. Следствие будет просить заключить задержанных под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.

В воскресенье в деревне Пальмино Свердловской области собаки на улице загрызли насмерть 7-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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