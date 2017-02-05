На Урале усыпили загрызших девочку собак, их хозяева задержаны

Прокуратура Свердловской области установила владельцев собак. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте.
В ведомстве сообщили, что точную причину гибели ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Но, по предварительным данным, на семилетнюю девочку возле дома культуры напали две собаки и вцепились в шею. Прокуратура начала проверку по данному факту.
В Следственном комитете сообщили, что животных уже усыпили, а их двух владельцев задержали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте хозяев собак.
Пресс-служба СК по Свердловской области: «Под контролем следователей указанные граждане самостоятельно умертвили своих животных».
Мама погибшей девочки находится в больнице. Свою дочь она оставила под присмотром бабушки на время, пока проходит лечение, передает РИА Новости.
Тело погибшей девочки со следами укусов и ранами от когтей сегодня обнаружили на детской площадке школьники, которые возвращались после репетиции из дома культуры. По факту трагедии в деревне Пальмино следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальный срок по ней составляет три года.
В Следственном комитете сообщили, что животных уже усыпили, а их двух владельцев задержали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте хозяев собак.
Пресс-служба СК по Свердловской области: «Под контролем следователей указанные граждане самостоятельно умертвили своих животных».
Мама погибшей девочки находится в больнице. Свою дочь она оставила под присмотром бабушки на время, пока проходит лечение, передает РИА Новости.
Тело погибшей девочки со следами укусов и ранами от когтей сегодня обнаружили на детской площадке школьники, которые возвращались после репетиции из дома культуры. По факту трагедии в деревне Пальмино следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», максимальный срок по ней составляет три года.
Комментарии