На Урале нашли тело девочки со следами укусов собак

Погибшую семилетнюю девочку обнаружили в районе деревни Пальмино в Свердловской области.
На ее теле были обнаружены раны, характерные для укусов животных, а также следы когтей. Предположительно, ее загрызли собаки.
СК по Свердловской области: «С учетом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребенка по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“».
В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося, а также точное время и причины гибели ребенка, передает РИА Новости.
СК по Свердловской области: «С учетом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребенка по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“».
В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося, а также точное время и причины гибели ребенка, передает РИА Новости.
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