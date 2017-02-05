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  • 06.02, 07:34

На Урале нашли тело девочки со следами укусов собак

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На Урале нашли тело девочки со следами укусов собак

На Урале нашли тело девочки со следами укусов собак

Погибшую семилетнюю девочку обнаружили в районе деревни Пальмино в Свердловской области.

На ее теле были обнаружены раны, характерные для укусов животных, а также следы когтей. Предположительно, ее загрызли собаки.

СК по Свердловской области: «С учетом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребенка по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“».

В настоящее время следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося, а также точное время и причины гибели ребенка, передает РИА Новости.

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