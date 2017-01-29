Посольство России в Лондоне уличило BBC во лжи

Британская телерадиовещательная корпорация BBC занимается распространением ложных сведений о российской политике. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне на своей странице в Twitter.
BBC post-truth: Russia does distinguish between terrorists and bona fide armed Syrian opposition — see Astana talks. Licensed to lie?! pic.twitter.com/pQdxIvyN0X— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 января 2017 г.
разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого затрагивалась и ситуация на Ближнем Востоке.
В частности, в статье BBC отмечалось, что Россия якобы считает террористами всех повстанцев, выступающих против президента Сирии Башара Асада. При этом США, согласно материалу, ранее поддерживали группировки, которые считались умеренными.
Переговоры по Сирии прошли в Астане 23–24 января. В них принимали участие как представители сирийской оппозиции, так и представители официального Дамаска.
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