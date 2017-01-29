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  • 30.01, 01:55

Посольство России в Лондоне уличило BBC во лжи

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Посольство России в Лондоне уличило BBC во лжи

Посольство России в Лондоне уличило BBC во лжи

Британская телерадиовещательная корпорация BBC занимается распространением ложных сведений о российской политике. С таким заявлением выступило посольство России в Лондоне на своей странице в Twitter.

Российское посольство: «Постправда BBC: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции — посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!»




Пост дипломатического представительства появился в Twitter после выхода статьи BBC о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого затрагивалась и ситуация на Ближнем Востоке.

В частности, в статье BBC отмечалось, что Россия якобы считает террористами всех повстанцев, выступающих против президента Сирии Башара Асада. При этом США, согласно материалу, ранее поддерживали группировки, которые считались умеренными.

Переговоры по Сирии прошли в Астане 23–24 января. В них принимали участие как представители сирийской оппозиции, так и представители официального Дамаска.

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