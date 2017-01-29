Из жизни капитана Черняева
Прямой эфир доступен только по ТВ до 04:06
Из жизни капитана Черняева 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.01, 01:53
Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа. Путин, СМИ, Совет Федерации, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа

комментировать
Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа

Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа

Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа

    Владимир Путин и Дональд Трамп условились провести личную встречу после телефонного разговора, который состоялся накануне вечером.

    Беседа президентов продолжалась чуть менее часа. Путин и Трамп продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, а сам разговор прошел в деловом и позитивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.

    Тема отмены санкций не обсуждалась. Особое внимание лидеры уделили борьбе с терроризмом: договорились наладить военное сотрудничество для эффективного противостояния ИГИЛ (запрещенной в России организации).

    Часть беседы в кабинете Трампа удалось снять американским СМИ. В свою очередь в Белом доме разговор назвали «важным стартовым шагом в сторону улучшения отношений между двумя странами, которые необходимо исправить».

    В Совете Федерации России уже заявили, что переговоры президентов Путина и Трампа вернули в российско-американский диалог содержание и смысл. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

    Появилась реакция западных СМИ. Так, обозреватель CNN Мэтью Чанс предположил, что если версия о «крепкой мужской дружбе» Путина и Трампа оправдается, то это полностью изменит облик международной дипломатии. А вот цитата из газеты The New York Times: «Пообщавшись с Путиным целый час по телефону, президент Трамп начал новую эпоху в отношениях с Россией. Тон беседы был явно дружественным, что указывает на существенный перелом в лучшую сторону».

    Европейские СМИ говорят о перспективах взаимодействия двух стран. Так, корреспондент французского телеканала TV5MONDE отмечает, что после таких переговоров открывается возможность для совместных операций США и России против «Исламского государства» и это «явный контраст по сравнению с эпохой Обамы, которая была отмечена сильной напряженностью в отношениях с Москвой».

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru