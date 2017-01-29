Западные СМИ увидели перспективу взаимодействия РФ и США после беседы Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп условились провести личную встречу после телефонного разговора, который состоялся накануне вечером.продолжалась чуть менее часа. Путин и Трамп продемонстрировали взаимное желание развивать российско-американские отношения на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, а сам разговор прошел в деловом и позитивном ключе, сообщила пресс-служба Кремля.
Тема отмены санкций не обсуждалась. Особое внимание лидеры уделили борьбе с терроризмом: договорились наладить военное сотрудничество для эффективного противостояния ИГИЛ (запрещенной в России организации).
Часть беседы в кабинете Трампа удалось снять американским СМИ. В свою очередь в Белом доме разговор назвали «важным стартовым шагом в сторону улучшения отношений между двумя странами, которые необходимо исправить».
В Совете Федерации России уже заявили, что переговоры президентов Путина и Трампа вернули в российско-американский диалог содержание и смысл. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.
Появилась реакция западных СМИ. Так, обозреватель CNN Мэтью Чанс предположил, что если версия о «крепкой мужской дружбе» Путина и Трампа оправдается, то это полностью изменит облик международной дипломатии. А вот цитата из газеты The New York Times: «Пообщавшись с Путиным целый час по телефону, президент Трамп начал новую эпоху в отношениях с Россией. Тон беседы был явно дружественным, что указывает на существенный перелом в лучшую сторону».
Европейские СМИ говорят о перспективах взаимодействия двух стран. Так, корреспондент французского телеканала TV5MONDE отмечает, что после таких переговоров открывается возможность для совместных операций США и России против «Исламского государства» и это «явный контраст по сравнению с эпохой Обамы, которая была отмечена сильной напряженностью в отношениях с Москвой».
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