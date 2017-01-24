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  • 24.01, 19:20

Задержанному во время беспорядков в США репортеру RT грозит 10 лет тюрьмы

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Задержанному во время беспорядков в США репортеру RT грозит 10 лет тюрьмы

Задержанному во время беспорядков в США репортеру RT грозит 10 лет тюрьмы

Задержанному во время беспорядков в США репортеру RT грозит 10 лет тюрьмы
  • Фото: Alexander Rubinstein /facebook.com

    • Журналист Александр Рубинштейн был задержан в Вашингтоне, когда освещал акции протеста, которые прошли в день инаугурации Дональда Трампа.

    Корреспонденту RT грозит 10 лет лишения свободы и штраф до 25 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд округа Колумбия.

    Полиция задержала Рубинштейна 20 января, хотя он показал стражам порядка свое удостоверение журналиста. Ему предъявлены обвинения в участии в беспорядках — это тяжкое преступление второй степени. Предварительное слушание по делу Рубинштейна пройдет 16 февраля.

    Вскоре после задержания корреспондент российского телеканала RT был отпущен, в настоящее время он находится на свободе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter сообщила, что по просьбе юристов канал пока будет воздерживаться от комментариев по поводу задержания и обвинений в адрес журналиста.




    Напомним, вступление Дональда Трампа в должность президента сопровождалось акциями протестов. В ходе митинга в столице США вспыхнули беспорядки, участники акции били стекла машин и витрины магазинов. Были задержаны более 200 человек, шестеро полицейских, обеспечивающих порядок в день инаугурации, пострадали.

    Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Были задержаны около 50 человек.

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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