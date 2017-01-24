Задержанному во время беспорядков в США репортеру RT грозит 10 лет тюрьмы

Журналист Александр Рубинштейн был задержан в Вашингтоне, когда освещал акции протеста, которые прошли в день инаугурации Дональда Трампа.РИА Новости со ссылкой на Верховный суд округа Колумбия.
Полиция задержала Рубинштейна 20 января, хотя он показал стражам порядка свое удостоверение журналиста. Ему предъявлены обвинения в участии в беспорядках — это тяжкое преступление второй степени. Предварительное слушание по делу Рубинштейна пройдет 16 февраля.
Вскоре после задержания корреспондент российского телеканала RT был отпущен, в настоящее время он находится на свободе. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter сообщила, что по просьбе юристов канал пока будет воздерживаться от комментариев по поводу задержания и обвинений в адрес журналиста.
По поводу нашего журналиста, арестованного на протестах в Штатах. Наши юристы просят пока ничего не комментировать.Ради него.Поэтому молчим.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 24 января 2017 г.
акциями протестов. В ходе митинга в столице США вспыхнули беспорядки, участники акции били стекла машин и витрины магазинов. Были задержаны более 200 человек, шестеро полицейских, обеспечивающих порядок в день инаугурации, пострадали.
Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Были задержаны около 50 человек.Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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