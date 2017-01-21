Сотни протестующих против Трампа устроили митинг у здания Белого дома

Известный американский телеведущий Ларри Кинг рассказал, что протестующие в Вашингтоне разбили окна его машины.РИА Новости, колонна из нескольких сотен активистов, выступающих против вступления Трампа в должность президента США, пришли к зданию Белого дома с плакатами и выкрикивают различные лозунги.
Колонна протестующих, которая подошла со стороны 16-й улицы, остановилась у заградительных барьеров резиденции главы государства. Вокруг Белого дома сегодня, в день инаугурации нового президента США, дежурят усиленные отряды полиции.
Ранее в городе уже произошла серия беспорядков. Популярный телеведущий Ларри Кинг написал на своей странице в Twitter, что у его автомобиля разбили окна. Такая же история случилась и со многими другими автовладельцами.
Ларри Кинг, телеведущий: «Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего арендованного внедорожника и многих других машин. Я работал в студии. Я в порядке, но мой водитель слегка напуган».
Protestors in DC smashed the windows of my hired SUV & many other cars. I was working in-studio & am ok, but my driver is a bit rattled.— Larry King (@kingsthings) 20 января 2017 г.
В управлении полиции Вашингтона сообщили, что в результате беспорядков в столице США были задержаны свыше 200 участников беспорядков и акций протеста, связанных с инаугурацией Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что задержаны более 90 человек. Группа людей устроила погромы: разбиты стекла офисов, магазинов и автомобилей. Полиция несколько раз применяла против нарушителей порядка водометы и слезоточивый газ. Также сообщалось, что в ходе столкновений пострадали не менее двух офицеров полиции, теперь же в руководстве полиции Вашингтона сообщили о шести стражах правопорядка, получивших ранения.
Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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