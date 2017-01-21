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  • 21.01, 03:21
Сотни протестующих против Трампа устроили митинг у здания Белого дома. Вашингтон, США, Трамп Дональд, инаугурации, митинги и протесты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни протестующих против Трампа устроили митинг у здания Белого дома

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Сотни протестующих против Трампа устроили митинг у здания Белого дома

Сотни протестующих против Трампа устроили митинг у здания Белого дома

    Известный американский телеведущий Ларри Кинг рассказал, что протестующие в Вашингтоне разбили окна его машины.

    По сведениям РИА Новости, колонна из нескольких сотен активистов, выступающих против вступления Трампа в должность президента США, пришли к зданию Белого дома с плакатами и выкрикивают различные лозунги.

    Колонна протестующих, которая подошла со стороны 16-й улицы, остановилась у заградительных барьеров резиденции главы государства. Вокруг Белого дома сегодня, в день инаугурации нового президента США, дежурят усиленные отряды полиции.

    Ранее в городе уже произошла серия беспорядков. Популярный телеведущий Ларри Кинг написал на своей странице в Twitter, что у его автомобиля разбили окна. Такая же история случилась и со многими другими автовладельцами.

    Ларри Кинг, телеведущий: «Протестующие в Вашингтоне разбили окна моего арендованного внедорожника и многих других машин. Я работал в студии. Я в порядке, но мой водитель слегка напуган».




    В управлении полиции Вашингтона сообщили, что в результате беспорядков в столице США были задержаны свыше 200 участников беспорядков и акций протеста, связанных с инаугурацией Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что задержаны более 90 человек. Группа людей устроила погромы: разбиты стекла офисов, магазинов и автомобилей. Полиция несколько раз применяла против нарушителей порядка водометы и слезоточивый газ. Также сообщалось, что в ходе столкновений пострадали не менее двух офицеров полиции, теперь же в руководстве полиции Вашингтона сообщили о шести стражах правопорядка, получивших ранения.

    Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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