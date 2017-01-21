Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента

Российского репортера телеканала RT, снимавшего акции протеста во время инаугурации нового американского президента, освободили
RT, задержанный во время работы на улицах Вашингтона российский журналист освобожден из полицейского участка.
из-под стражи в Вашингтоне.
Издание ссылается на информацию другого корреспондента RT, опубликованную в Twitter.
Just got news that our reporter @AlexR_DC was set free by DC police— Alexey Yaroshevsky (@Yaro_RT) 21 января 2017 г.
О задержании стало известно несколько часов назад. несмотря на то, что репортер предъявил стражам порядка документы, удостоверяющие что он является сотрудникам прессы, его задержали и отправили в полицейский участок.
Ранее сообщалось, что что в результате беспорядков в столице США были задержаны свыше 200 участников акций протеста, связанных с инаугурацией Дональда Трампа. Манифестанты в центре города громили стекла офисов, магазинов и автомобилей. Полиция несколько раз применяла против нарушителей порядка слезоточивый газ. В столкновениях пострадали не менее шести офицеров полиции.
Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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