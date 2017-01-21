Смотр
Смотр 0+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 07:54
Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента. Вашингтон, США, Трамп Дональд, журналистика, инаугурации, митинги и протесты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента

1 комментарий
Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента

Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента

Полиция Вашингтона отпустила задержанного российского корреспондента
  • Фото: Alexander Rubinstein/ facebook.com

    • Российского репортера телеканала RT, снимавшего акции протеста во время инаугурации нового американского президента, освободили из-под стражи в Вашингтоне.

    Как сообщается на сайте телеканала RT, задержанный во время работы на улицах Вашингтона российский журналист освобожден из полицейского участка.

    Издание ссылается на информацию другого корреспондента RT, опубликованную в Twitter.




    О задержании стало известно несколько часов назад. несмотря на то, что репортер предъявил стражам порядка документы, удостоверяющие что он является сотрудникам прессы, его задержали и отправили в полицейский участок.

    Ранее сообщалось, что что в результате беспорядков в столице США были задержаны свыше 200 участников акций протеста, связанных с инаугурацией Дональда Трампа. Манифестанты в центре города громили стекла офисов, магазинов и автомобилей. Полиция несколько раз применяла против нарушителей порядка слезоточивый газ. В столкновениях пострадали не менее шести офицеров полиции.

    Противники Трампа утроили акцию протеста в Вашингтоне. Не обошлось без столкновений с полицией, которая для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ. Было задержано около 50 человек.

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru