Первый день межсирийских переговоров в Астане завершился без прорывов

В столице Казахстана завершился первый день межсирийских переговоров.
удалось завести в один зал и усадить за один стол, стоило посредникам немалых усилий. Однако с каждым последующим часом заявления сирийцев становились все жестче.
Каких-либо ощутимых результатов 10 часов встреч и консультаций не принесли.
Представители Дамаска обвинили оппозицию в том, что те помогают запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре», требуя от сирийской армии соблюдения перемирия в отношении этой террористической группировки.
Башар Джаафари, глава сирийской правительственной делегации, постоянный представитель Дамаска при ООН: «Мы приехали в Астану, чтобы добиться успеха. Мы не станем частью чего-либо, направленного на подрыв встречи в Астане. Провокационный тон выступления главы делегации террористов — оскорбление дипломатическому мастерству присутствующих».
Оппозиционеры не уступают по накалу комментариев.
Яхья аль-Ариди, советник сирийской оппозиции: «Другая сторона настроена продолжать бомбардировки, убийства людей, похищения. Из-за них теперь сирийский народ рассеян по всему миру. Они дают выбор сирийцам — сдаться, преклониться перед ними или умереть».
После завершения пленарного заседания журналисты ожидали начала прямых переговоров оппозиции и Дамаска, но стороны разошлись по разным помещениям.
Яхья аль-Ариди сообщил, что оппозиция будет готова к прямым переговорам с правительством Сирии, когда удастся прийти к осязаемому решению.
Яхья аль-Ариди: «Когда будет достигнуто что-то внятное, осязаемое. Но пока существует посредник, который просто передаст вопросы и идеи от одной стороны другой».
Работа в Астане продолжился 24 января, ориентировочно в 10–11 часов по местному времени, добавил Яхья аль-Ариди.
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