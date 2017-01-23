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  • 23.01, 20:36
Тренер Епишин намерен подать в суд на информатора ARD. допинг, легкая атлетика, скандалы, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тренер Епишин намерен подать в суд на информатора ARD

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Тренер Епишин намерен подать в суд на информатора ARD

Тренер Епишин намерен подать в суд на информатора ARD

Тренер Епишин намерен подать в суд на информатора ARD

    Немецкий телеканал ARD, предпринявший уже пятую атаку на российский спорт, опубликовал полную версию интервью со своим новым информатором — бегуном Андреем Дмитриевым.

    В нем, помимо Владимира Казарина, спортсмен упоминает еще одного тренера — Сергея Епишина.

    Андрей Дмитриев: «Чтобы попасть в группу к Епишину, нужно заплатить 200 тысяч рублей. Чтобы он на эти деньги купил для спортсмена допинг и позаботился о том, чтоб следы применения допинга были скрыты. И это работает. Сначала спортсмены платят, потом попадают в его группу».

    Епишин назвал это заявление ложью. В 2015 году его проверяла специальная комиссия IAAF и не нашла никаких доказательств. С Дмитриевым тренер, возможно, будет судиться.

    Сергей Епишин, заслуженный тренер России по легкой атлетике: «Это все-таки же удар по группе, это уже нарушение чести и достоинства. То, что он говорит, что я брал взятки со спортсменов, — это уже статья Уголовного кодекса, и, естественно, я это просто так оставить не могу».

    ARD также показал видео, снятое Дмитриевым 12 января в легкоатлетическом манеже в Челябинске. На нем Владимир Казарин — бывший тренер Юлии Степановой, ставшей информатором WADA, дает какие-то советы бегунам Наталье Даниловой и Артёму Денмухаметову, хотя пожизненно отстранен от тренерской работы.

    Во Всероссийской федерации легкой атлетики говорят: если дисквалифицированные тренеры и практикуют, то на частной основе.

    Андрей Сильнов, вице-президент ВФЛА: «С этим прецедентом надо будет разбираться. И детально подойти к этому вопросу. Не просто так — где-то с трибуны. Будем разбираться и принимать какие-то меры».

    Кроме того, Дмитриев заявил, что около 80% российских атлетов употребляют допинг, причем под руководством тренеров.

    Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.

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