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  • 22.01, 23:17

ВФЛА изучит новый фильм ARD о допинге

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ВФЛА изучит новый фильм ARD о допинге

ВФЛА изучит новый фильм ARD о допинге

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проверит информацию, озвученную в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.

Как сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, среди прочего, будет изучен и видеоролик, на котором якобы присутствуют тренер Казарин и действующий спортсмен.

Также Шляхтин отметил, что новый фильм рассчитан на обывателей, а также призвал «спокойной относиться» к очередному творению журналиста Хайо Зеппельта, передает ТАСС.

Новый фильм ARD о допинге в российском спорте вышел сегодня вечером. В 10-минутной ленте показывается встреча Зеппельта с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявляет, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает работать и «зарабатывает хорошие деньги».

При этом демонстрируются кадры, снятые Дмитриевым на телефон. На видео заметно, что Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом зале. По словам Дмитриева, это происходит в Челябинске 12 января. Тренер Казарин стал единственным новым обвиняемым в фильме ARD.

Напомним, первый фильм о систематическом применении допинга в России телеканал ARD показал в декабре 2014 года. Далее были показаны еще несколько лент, что повлекло расследование WADA и санкции в отношении российской легкой атлетики. В частности, почти всю российскую сборную отстранили от Игр в Рио.

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