Телеканал ARD покажет новый фильм о допинге

О выходе нового фильма о допинге в спорте сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт.Twitter Зеппельт написал, что премьера фильма состоится на телеканале ARD в воскресенье, 22 января.
ARD German TV with new facts: Whistleblower/Doping. sunday jan 22 in @sportschau + @wdrsportinside @DasErste @ARD_Presse— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 января 2017 г.
Журналист не сообщил, кто из спортсменов или тренеров выступил в качестве информатора в новом фильме. Однако, по последним данным, одним из героев фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев. О своем участии в фильме Зеппельта он рассказал порталу Skirun. По словам спортсмена, в интервью немецкому журналисту он назвал имена тренеров, замешанных в допинге и продолжающих работать в России. Дмитриев также добавил, что участвовал в фильме Зеппельта не ради денег и бежать на Запад в поисках политического убежища не собирается.
Между тем агентство «Р-Спорт» сообщило, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин знает, о чем Дмитриев говорил с немецким журналистом. В комментарии агентству Шляхтин заявил, что вчера Дмитриев встретился с исполнительным директором федерации Александром Паркиным и рассказал о съемках в фильме АRD.
Дмитрий Шляхтин: «Я знаю примерно, о чем Дмитриев говорил в этом фильме. Вчера он был в ВФЛА, была встреча с ним, было общение с исполнительным директором Александром Паркиным. У меня на сегодняшний день есть полное понимание ситуации».
Напомним, первый фильм о систематическом применении допинга в России телеканал ARD показал в декабре 2014 года. Далее последовало еще несколько фильмов на этом же канале, что повлекло расследование WADA и санкции в отношении российской легкой атлетики.
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