Новый информатор ARD признал существование допинговой лазейки в США

Немецкий телеканал ARD показал новый фильм, в котором вновь обвинил большинство российских атлетов в употреблении запрещенных препаратов. Фильм, который строится на откровениях бывшего студента американского колледжа, посмотрел корреспондент НТВ Гарри Княгницкий.
Андрей Дмитриев: «Наверное, 70 или 80 процентов спортсменов употребляют допинг. Остальные чисты. Я в этом уверен. Но они боятся говорить о проблеме. А я не могу молчать, если вижу неправильные вещи. Если вы молчите, вы принимаете в этом участие».
ARD показал видео, снятое Дмитриевым 12 января в легкоатлетическом манеже в Челябинске. На нем Владимир Казарин — бывший тренер Юлии Степановой, ставшей информатором WADA, дает какие-то советы бегунам Наталье Даниловой и Артёму Денмухаметову, хотя пожизненно отстранен от тренерской работы.
Андрей Дмитриев: «Я вижу тренеров, которые точно используют допинг. Они все еще работают, никуда не делись. И спортсмены, которые — я точно это знаю — принимают допинг, тоже тренируются, как ни в чем не бывало. Кто-то, может, скажет, что наша антидопинговая система меняется, но все эти люди остаются на своих местах. Я считаю это лицемерием. Это ложь. Это имитация изменений».
Андрею Дмитриеву 26 лет. Лучший результат на международной арене — 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Пять лет он отучился в США в военном колледже Вирджинии. Американский спорт знает изнутри. Слышал и про допинг, и про разрешения, позволяющие официально принимать препараты. В этом он признался в интервью порталу Sport Inside.
Андрей Дмитриев: «Про терапевтические разрешения в США видел и читал. Думаю, это лазейка, которую нашли недобросовестные тренеры и спортсмены в США. Осуждаю их и уверен, что сейчас за этим будет более тщательный контроль. Не знаю, почему в России этого нет».
В конце фильма Зеппельт под тревожную музыку летит в штаб-квартиру WADA в Монреаль и показывает материал земляку Гюнтеру Янгеру. Тот хвалит мужество Дмитриева и обещает ему защиту.
Во Всероссийской федерации легкой атлетики заявили, что фильм рассчитан на обывателей. Если отстраненные тренеры где-то и практикуют, то на частной основе, уверен президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Дмитрий Шляхтин, президент ВФЛА: «Все отстраненные тренеры были сняты со ставок, федерация и государство не имеют никакого отношения к учебно-тренировочному процессу, который они могли организовывать. За свои деньги они могут поехать в любую страну, в те же США. Заплатить там несколько долларов за аренду стадиона и тренировать. И там никто не спросит, кто такой Казарин».
Впрочем, ВФЛА проведет свою проверку, заявил Шляхтин. Характерно, что фильм вышел в эфир как раз перед встречей руководства федерации с рабочей группой IAAF. Подобное было и в июне прошлого года: ARD выпустил фильм перед советом IAAF, на котором решалось, поедут ли российские легкоатлеты на Олимпиаду в Рио.
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