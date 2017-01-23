Лидер FEMEN опровергла сообщения о распаде движения

Основательница скандально известного движения Анна Гуцул заявила, что FEMEN будет существовать до тех пор, пока люди участвуют в акциях этого движения.
Анна Гуцул: «Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует».
По ее мнению, движение исчезнет, только когда активистки, которые причисляют себя к нему, перестанут устраивать акции протеста.
Анна Гуцул: «Вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и на Украине, то есть движение существует».
Основательница FEMEN заявила изданию «Апостроф», что слова Яны Ждановой о распаде движения — это ее «личные вопросы и проблемы».
Анна Гуцул: «Возможно, оно не существует с точки зрения старой формы, в которой движение было раньше, и в котором она себя видела — возможно, так оно для нее и не существует. Яна Жданова не участвовала в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления».
Движение FEMEN, активистки которого проводят акции протеста полуголыми, зародилось на Украине. Но оно распространилось и в других странах, в том числе в США, а также в некоторых странах Европы.
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