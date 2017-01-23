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  • 23.01, 19:05

Лидер FEMEN опровергла сообщения о распаде движения

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  • Фото: Анна Гуцол / ТАСС
Лидер FEMEN опровергла сообщения о распаде движения

Лидер FEMEN опровергла сообщения о распаде движения

Лидер FEMEN опровергла сообщения о распаде движения
  • Фото: Анна Гуцол / ТАСС

    • Основательница скандально известного движения Анна Гуцул заявила, что FEMEN будет существовать до тех пор, пока люди участвуют в акциях этого движения.

    Гуцул опровергла слова одной из активисток FEMEN, которая заявила, что украинское движение прекратило свое существование еще в 2015 году.

    Анна Гуцул: «Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует».

    По ее мнению, движение исчезнет, только когда активистки, которые причисляют себя к нему, перестанут устраивать акции протеста.

    Анна Гуцул: «Вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и на Украине, то есть движение существует».

    Основательница FEMEN заявила изданию «Апостроф», что слова Яны Ждановой о распаде движения — это ее «личные вопросы и проблемы».

    Анна Гуцул    : «Возможно, оно не существует с точки зрения старой формы, в которой движение было раньше, и в котором она себя видела — возможно, так оно для нее и не существует. Яна Жданова не участвовала в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления».

    Движение FEMEN, активистки которого проводят акции протеста полуголыми, зародилось на Украине. Но оно распространилось и в других странах, в том числе в США, а также в некоторых странах Европы.

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