Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 20:30
Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео. FEMEN, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео

комментировать
Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео

Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео

Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео
  • Фото Associated Press © 2017, Paul White

    • Полуголая девушка выскочила к скульптуре и начала скандировать лозунги против патриархата.

    Сотрудник мадридского музея восковых скульптур, который вел церемонию, попытался закрыть полуобнаженную активистку воздушными шарами. Но это не остановило представительницу FEMEN, пишет газета ABC. Акцию удалось прервать лишь охране музея, которая через некоторое время вмешалась в происходящее.

    Изготавливать скульптуру Дональда Трампа в Мадриде начали еще 9 ноября 2016 года — на следующий день после выборов президента в США. Всего в музее находятся более 450 восковых скульптур: от героев комикса, например Супермена, до лидеров стран.

    Презентация скульптуры Трампа была назначена в преддверии его инаугурации, которая состоится 20 января.

    Новости по теме

    Акции FEMEN

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru