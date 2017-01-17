Активистка FEMEN пыталась сорвать презентацию восковой фигуры Трампа в Мадриде: видео

Полуголая девушка выскочила к скульптуре и начала скандировать лозунги против патриархата.ABC. Акцию удалось прервать лишь охране музея, которая через некоторое время вмешалась в происходящее.
Изготавливать скульптуру Дональда Трампа в Мадриде начали еще 9 ноября 2016 года — на следующий день после выборов президента в США. Всего в музее находятся более 450 восковых скульптур: от героев комикса, например Супермена, до лидеров стран.
Презентация скульптуры Трампа была назначена в преддверии его инаугурации, которая состоится 20 января.
Комментарии