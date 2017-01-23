«Разошлись, как в море корабли»: в FEMEN сообщили о распаде движения

Украинское женское движение FEMEN прекратило существование еще в 2015 году, заявила одна из активисток.
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Яна Жданова: «Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет».
По ее словам, изначального концепта движения уже нет, проводятся отдельные акции в разных странах.
Яна Жданова: «Системы и того концепта, который был изначально, когда мы ежедневно без выходных и каникул работали на благо нашей идеи, это все закончилось. Сейчас FEMEN — это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют».
Жданова отметила, что распад движения начался с появления «самопровозглашенных лидеров».
эпатажным протестным акциям, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания общественности.
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