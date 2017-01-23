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  • 23.01, 11:24

WSJ: контрразведка США проверила связи советника Трампа с послом РФ

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WSJ: контрразведка США проверила связи советника Трампа с послом РФ

WSJ: контрразведка США проверила связи советника Трампа с послом РФ

Контрразведывательные службы США провели расследование по факту контактов советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, проверка была частью широкого контрразведывательного расследования по поводу возможных связей людей из ближайшего окружения Дональда Трампа с российским правительством.

О результатах расследования WSJ не в курсе.



Как сообщалось ранее, Майкл Флинн несколько раз звонил российскому послу накануне объявленных Бараком Обамой мер по «наказанию» России за якобы имевшие место хакерские атаки. В МИД РФ тогда отметили, что не видят смысла комментировать «ежедневные рабочие контакты российских дипломатов».

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