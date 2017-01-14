В МИД отказались комментировать сообщения о беседах советника Трампа с послом РФ

В МИД РФ заявили, что не будут комментировать сообщения СМИ о переговорах между советником избранного президента США Майклом Флинноми и российским послом Сергеем Кисляком.РИА Новости.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Мы не комментируем ежедневные рабочие контакты нашего посольства, как и представителей МИД РФ с коллегами из других стран, включая США. Мы не комментируем контакты, их содержание, круг, состав».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что помощник Трампа Майкл Флинн пять раз связывался с послом РФ в день введения новых антироссийских санкций. Беседы проходили в период, когда российские дипломаты узнали о новых ограничениях, а Владимир Путин принял решение не принимать ответных мер.
Барак Обама подписал указ о расширении пакета антироссийских санкций 29 декабря. Санкции коснулись 35 российских дипломатов, которым пришлось покинуть США.
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