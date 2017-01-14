Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций

СМИ узнали о том, что команда Трампа пять раз связывалась с послом РФ в США в день введения новых санкций США в отношении России.ТАСС.
Ранее стало известно, что представители Трампа обсуждали с российской стороной организацию телефонной беседы избранного президента США и Владимира Путина. Также, по некоторым данным, Москва пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане.
Напомним, что Барак Обама 29 декабря подписал указ о расширении пакета антироссийских санкций из-за приписываемых России кибератак на США. Санкции коснулись 35 российских дипломатов, которым в Новый год пришлось покинуть США.
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