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  • 14.01, 06:05

Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций

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Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций

Помощник Трампа пять раз звонил послу РФ в день введения санкций

СМИ узнали о том, что команда Трампа пять раз связывалась с послом РФ в США в день введения новых санкций США в отношении России.

По данным Reuters, телефонные контакты помощника Трампа Майкла Флинна и посла Сергея Кисляка состоялись 29 декабря. Эти беседы проходили в период, когда дипломаты РФ узнали о введенных Вашингтоном санкциях, а президент России Владимир Путин принял решение не принимать аналогичных ответных мер, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно, что представители Трампа обсуждали с российской стороной организацию телефонной беседы избранного президента США и Владимира Путина. Также, по некоторым данным, Москва пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане.

Напомним, что Барак Обама 29 декабря подписал указ о расширении пакета антироссийских санкций из-за приписываемых России кибератак на США. Санкции коснулись 35 российских дипломатов, которым в Новый год пришлось покинуть США.

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