СМИ: Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

Команда Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии, проведением которых в Астане занимается Россия совместно с Турцией и Ираном.
По информации издания, команда Трампа получила приглашение в Астану 28 декабря в ходе телефонного разговора между послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Источник подчеркнул, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу в команде нового президента США принято не было.
Газета оценила приглашение как «первый признак укрепления отношений США и России при Трампе», передает ТАСС. Встреча по Сирии, как ожидается, пройдет в Астане 23 января.
Ранее стало известно, что Флинн и Кисляк обсуждали организацию телефонного разговора между лидерами России и США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
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