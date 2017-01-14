Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х»
Недоступно в Вашей стране
Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х» 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.01, 03:04

СМИ: Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

комментировать

СМИ: Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

СМИ: Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане

Команда Дональда Трампа приглашена на переговоры по Сирии, проведением которых в Астане занимается Россия совместно с Турцией и Ираном.

Об этом со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщает The Washington Post. Команда Барака Обамы «подчеркнуто исключена» из числа участников предстоящей встречи.

По информации издания, команда Трампа получила приглашение в Астану 28 декабря в ходе телефонного разговора между послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком и помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном. Источник подчеркнул, что пока никаких конкретных решений по этому вопросу в команде нового президента США принято не было.

Газета оценила приглашение как «первый признак укрепления отношений США и России при Трампе», передает ТАСС. Встреча по Сирии, как ожидается, пройдет в Астане 23 января.

Ранее стало известно, что Флинн и Кисляк обсуждали организацию телефонного разговора между лидерами России и США после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru