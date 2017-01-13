Россия, Турция и Иран обсудили подготовку встречи в Астане по Сирии

Дипломаты России, Турции и Ирана провели сегодня в Москве консультации, на которых обсудили подготовку межсирийских переговоров в Астане.МИД РФ, обсуждение было сосредоточено на вопросах подготовки и проведения международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января.
Из сообщения МИД РФ: «Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии».
Напомним, 20 декабря 2016 года в Москве состоялись встречи глав МИД и Минобороны России, Ирана и Турции, по итогам которых было принято совместное заявление о мерах по поддержке режима прекращения огня и запуске процесса политического урегулирования в Сирии. Тогда же было объявлено о переговорах между оппозицией и правительством Сирии, причем Москва, Анкара и Тегеран предложили выступить гарантами их результатов.
переговорах правительства и вооруженной оппозиции Сирии в Астане, которые, как ожидается, начнутся 23 января.
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