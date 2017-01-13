Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию.недавних телефонных разговоров Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщалось, одной из главных тем была именно подготовка к переговорам в Астане.
Они запланированы на 23 января. Ряд представителей сирийской оппозиции уже подтвердил готовность к участию, некоторые группировки выдвинули условия.
Комментарии