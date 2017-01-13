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  • 13.01, 20:59
Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане. войны и вооруженные конфликты, переговоры, Путин, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

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Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

    Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию.

    Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что обсуждение шло в том числе с учетом недавних телефонных разговоров Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщалось, одной из главных тем была именно подготовка к переговорам в Астане.

    Они запланированы на 23 января. Ряд представителей сирийской оппозиции уже подтвердил готовность к участию, некоторые группировки выдвинули условия.

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