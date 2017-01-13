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  • 13.01, 13:25

Сирийская оппозиция выдвинула условия участия в переговорах в Астане

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Сирийская оппозиция выдвинула условия участия в переговорах в Астане

Сирийская оппозиция выдвинула условия участия в переговорах в Астане

Оппозиционные сирийские группировки, контролирующие север страны, выдвинули условия своего участия на переговорах в Астане.

Секретарь движения «Народная дипломатия» Махмуд аль-Афанди по итогам прошедшей в Анкаре встречи сообщил РИА Новости, что оппозиция начнет составлять списки участников переговоров только после установления 10-дневного перемирия в южных районах Сирии и в Дамаске, притом начиная уже с 13 января.

Прошедшие в Анкаре консультации на уровне экспертов и представителей сирийской оппозиции объединили 32 группы оппозиционеров. Аль-Афанди уточнил, что «в составе этих группировок те, кого контролирует Турция, и те, кого контролирует Катар».

По словам аль-Афанди, сроки проведения встречи в Астане зависят от соблюдения 10-дневного перемирия.

Махмуд аль-Афанди: «Пока планируется 23 января, но они поставили ультиматум, и будут смотреть, как он будет исполняться. Только при этом условии они поедут в Астану».

Он также подчеркнул, что на переговорах в Астане не будет политиков, «там будут только военные». Представители Высшего комитета по переговорам, по его словам, будут присутствовать на встрече в столице Казахстана только как советники.

Тем временем бывший генерал вооруженных сил Сирии Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции, выразил готовность к участию в переговорах в Астане.

Мустафа аль-Шейх: «Я не очень знаком с политическими платформами, первым пунктом стоит прекращение огня, я поддерживаю это. Если наше присутствие на конференции в Астане будет полезным, мы будем участвовать».

Накануне Владимир Путин обсудил ход подготовки к переговорам в Астане с Нурсултаном Назарбаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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