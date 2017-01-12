Путин обсудил с Назарбаевым и Эрдоганом подготовку к межсирийским переговорам

Президент России обсудил с коллегами из Казахстана и Турции ход подготовки к переговорам по урегулированию сирийского конфликта.

Встреч запланирована в Астане на 23 января. В ней должны участвовать представители сирийского правительства, оппозиции и ООН.: «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию. Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества».Затем российский президент поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры России и Турции отметили, что договоренности между правительством Сирии и «умеренной оппозицией» о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Путин и Эрдоган также согласились и дальше активно готовить межсирийские переговоры в Астане.В МИД РФ в свою очередь сегодня подтвердили, что Москва исходит из даты 23 января и «иных вводных данных пока нет».По словам Марии Захаровой, Москва надеется, что консультации «станут новой вехой на пути к миру и дадут импульс для конструктивной работы всех сторон для возобновления политического процесса в Женеве».