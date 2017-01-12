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  • 12.01, 17:43
Путин обсудил с Назарбаевым и Эрдоганом подготовку к межсирийским переговорам. Астана, войны и вооруженные конфликты, Казахстан, Назарбаев, переговоры, Путин, Сирия, Турция, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с Назарбаевым и Эрдоганом подготовку к межсирийским переговорам

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Путин обсудил с Назарбаевым и Эрдоганом подготовку к межсирийским переговорам

Путин обсудил с Назарбаевым и Эрдоганом подготовку к межсирийским переговорам

    Президент России обсудил с коллегами из Казахстана и Турции ход подготовки к переговорам по урегулированию сирийского конфликта.

    Встреч запланирована в Астане на 23 января. В ней должны участвовать представители сирийского правительства, оппозиции и ООН.

    Пресс-служба Кремля: «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию. Затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества».

    Затем российский президент поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры России и Турции отметили, что договоренности между правительством Сирии и «умеренной оппозицией» о прекращении боевых действий в целом соблюдаются. Путин и Эрдоган также согласились и дальше активно готовить межсирийские переговоры в Астане.

    В МИД РФ в свою очередь сегодня подтвердили, что Москва исходит из даты 23 января и «иных вводных данных пока нет».

    По словам Марии Захаровой, Москва надеется, что консультации «станут новой вехой на пути к миру и дадут импульс для конструктивной работы всех сторон для возобновления политического процесса в Женеве».

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