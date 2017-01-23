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  • 23.01, 00:48

Возбуждено уголовное дело для расследования гибели людей под лавиной в Хибинах

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Возбуждено уголовное дело для расследования гибели людей под лавиной в Хибинах

Возбуждено уголовное дело для расследования гибели людей под лавиной в Хибинах

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело по факту гибели двух туристов под снежной лавиной.

На сайте прокуратуры Мурманской области, сообщается, что уголовное дело возбуждено и расследуется по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Снежная лавина сошла на группу из 11 туристов из Архангельска, которые не были зарегистрированы в МЧС и самостоятельно отправились в поход на снегоходах в районе Скального ущелья Южного склона горы Вудьяврчорр. Три человека оказались под снежными завалами. Одного удалось найти и спасти, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже были найдены тела двух погибших труистов.

Накануне происшествия было опубликовано предупреждение о контролируемом взрыве для принудительного спуска снежной лавины в Хибинах.

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