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  • 22.01, 15:42

В Хибинах после взрыва лавины под завалы попали 11 туристов, есть жертвы

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В Хибинах после взрыва лавины под завалы попали 11 туристов, есть жертвы

В Хибинах после взрыва лавины под завалы попали 11 туристов, есть жертвы

На сайте регионального МЧС сообщается, что группа из 11 туристов, попавшая под лавину в Хибинах Мурманской области, была не зарегистрирована у спасателей.

Незарегистрированная группа туристов из Архангельска попала под снежную лавину в районе озера Вудъявр. Путешественники передвигались на снегоходах, сообщает МЧС по Мурманской области.

МЧС по по Мурманской области: «Группа состоит из 11 человек на снегоходах. По предварительным данным, под снегом оказались три человека. Остальные члены группы не пострадали. Ведутся поисково-спасательные работы».

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что известно об одном погибшем. Судьба еще двоих туристов пока неизвестна.

Ранее местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют провести в Хибинах несколько взрывов, чтобы спровоцировать сход снега. Принудительные лавины должны были сойти над основной автомобильной дорогой Кировск — Кукисвумчорр.

Администрация Кировска также выпустила предупреждение, что людям находиться в опасной зоне проведения работ категорически запрещено. Также в районе взрывов планировалось ограничить движение транспортных средств.

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