Число погибших при сходе лавины в Хибинах выросло до двух человек

Тела двух погибших обнаружены на месте хода лавины в Хибинах. Еще одного туриста, попавшего под снежные массы, удалось спасти, он находится в тяжелом состоянии.
Из 11 человек от удара стихии удалось уйти 8 туристам. Еще трое оказались под снежными завалами. Одного удалось найти и спасти, он находится в тяжелом состоянии. Позже были найдены тела двух погибших, передает РИА Новости.
Накануне местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют с помощью контролируемого взрыва спровоцировать в Хибинах принудительную лавину.
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