В Астане завершились переговоры делегации РФ со спецпосланником ООН

Делегация РФ завершила серию консультаций в Астане накануне начала переговоров по сирийскому урегулированию.РИА Новости, российская делегация завершила марафон консультаций накануне начала переговоров в Астане по сирийскому урегулированию. Консультационный марафон в общей сложности продолжался почти сутки: только одна из встреч российской, иранской и турецкой делегаций продолжались более пяти часов.
После этого российские дипломаты провели консультации со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи он оценил вклад всех стран в переговорный процесс и подчеркнул, что Сирия нуждается в стабилизации перемирия.
Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН: «Организация встречи трех стран, имеющих влияние на стороны конфликта в Сирии, является важным шагом. Если это поможет стабилизации перемирия — то это то, в чем нуждаются сирийцы».
В понедельник в 13.00 (10.00 по московскому времени) в отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями начнутся переговоры с участием сирийских сторон, которые, как предполагает казахстанская сторона, также завершатся через сутки. В переговорах примут участие представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии. От США на переговорах будет присутствовать посол в Казахстане Джордж Крол.
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