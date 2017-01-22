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  • 22.01, 20:15

В Астане прошли консультации российской, иранской и турецкой делегаций

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В Астане прошли консультации российской, иранской и турецкой делегаций

В Астане прошли консультации российской, иранской и турецкой делегаций

В Астане в преддверии международных переговоров состоялись консультации российской, иранской и турецкой делегаций. Совещания продолжались более пяти часов.

Консультации начались около 17:00 по местному времени (14:00 по мск) в отеле Mariott, где остановилась российская делегация. В них участвовали спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, глава департамента Ближнего Востока МИД РФ Сергей Вершинин, представители Ирана во главе с замминистра иностранных дел Хусейном Ансари, а также замглавы МИД Турции Седад Онал с коллегами.

При этом, сообщает РИА Новости, участники совещаний практически не покидали зал для переговоров и никак не комментировали происходящее.

Ранее советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко заявил, что консультации проходят «тяжело, вязко». По его словам, это объясняется тем, что участникам необходимо дать время, чтобы «выполнить свою миссию». Дипломат уточнил, что делегации работают над итоговым документом, и обратил внимание на «самый решительный» настрой представителей России.

Напомним, переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января в 13:00 по местному времени. Они пройдут в отеле Rixos President Astana за закрытыми дверями. В переговорах примут участие представители правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской оппозиции, Российской Федерации, Турецкой Республики, Ирана, США и специальный посланник ОНН по Сирии. От США на переговорах будет присутствовать посол в Казахстане Джордж Крол.

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