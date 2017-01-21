Госдеп: делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане

На переговорах по Сирии в Астане США будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.
Представитель Госдепа отметил, что США выступают за политическое разрешение сирийского кризиса. По его словам, это должен быть «процесс, которым будут руководить сирийцы и который сможет привести к более представительной, мирной и объединенной Сирии».
Тем временем, по сообщениям «Интерфакс», в Астану уже прибывают участники переговоров. Среди них представители России, Турции, Ирана. Ожидается, что в ночь на воскресенье в столицу Казахстана прилетит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и главы делегаций сирийской оппозиции. Представители правительства Сирии должны прибыть в Астану в воскресенье.
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