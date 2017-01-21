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  • 21.01, 20:01

Госдеп: делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане

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Госдеп: делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане

Госдеп: делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане

На переговорах по Сирии в Астане США будет представлять посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер.

Марк Тонер: «Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана для участия в переговорах в качестве наблюдателя. Учитывая инаугурацию президента и процессы по передаче власти, делегация из Вашингтона не посетит переговоры в Астане. Соединенные Штаты будут представлены в лице нашего посла в Астане».

Представитель Госдепа отметил, что США выступают за политическое разрешение сирийского кризиса. По его словам, это должен быть «процесс, которым будут руководить сирийцы и который сможет привести к более представительной, мирной и объединенной Сирии».

Тем временем, по сообщениям «Интерфакс», в Астану уже прибывают участники переговоров. Среди них представители России, Турции, Ирана. Ожидается, что в ночь на воскресенье в столицу Казахстана прилетит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура и главы делегаций сирийской оппозиции. Представители правительства Сирии должны прибыть в Астану в воскресенье.

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