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  • 22.01, 17:13

Италия отказалась от помощи России в поисках людей под лавиной

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Италия отказалась от помощи России в поисках людей под лавиной

Италия отказалась от помощи России в поисках людей под лавиной

Россия хочет помочь итальянским спасателям в проведении операции на территории отеля «Ригопьяно», который 18 января накрыла лавина.

О предложении российского МЧС рассказал руководитель этого ведомства Владимир Пучков.

Владимир Пучков, глава МЧС: «Мы предложили нашим итальянским коллегам и профессиональных спасателей, и специальный мобильный комплекс „Струна“, который способен оценивать состояние несущих конструкций зданий после землетрясений».

По словам Пучкова, итальянцы поблагодарили за предложение помощи и отказались от нее, передает РИА Новости. Лавина накрыла гостиницу, в которой находились более 30 человек. Это произошло в горном массиве Гран-Сассо. Живыми из-под снега достали 11 человек, 5 погибли, 23 считаются пропавшими без вести.

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