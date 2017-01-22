Италия отказалась от помощи России в поисках людей под лавиной

Россия хочет помочь итальянским спасателям в проведении операции на территории отеля «Ригопьяно», который 18 января накрыла лавина.
Владимир Пучков, глава МЧС: «Мы предложили нашим итальянским коллегам и профессиональных спасателей, и специальный мобильный комплекс „Струна“, который способен оценивать состояние несущих конструкций зданий после землетрясений».
РИА Новости. Лавина накрыла гостиницу, в которой находились более 30 человек. Это произошло в горном массиве Гран-Сассо. Живыми из-под снега достали 11 человек, 5 погибли, 23 считаются пропавшими без вести.
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