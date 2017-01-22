Актер Стивен Болдуин призвал брата перестать пародировать Трампа

По словам младшего брата Алека Болдуина Стивена, это было «забавно», но дразнить нового президента США больше не стоит.The New York Post. Ярый сторонник Трампа, Болдуин-младший отметил, что люди «спокойно проголосовали» за республиканца, потому что поверили в него.
По словам актера, настала пора дать ему возможность «достичь цели и объединить страну».
«сыграл» Трампа на акции протеста против Дональда Трампа.
Стивен — младший из четырех братьев из актерской семьи Болдуинов. Известен в первую очередь по роли в фильме «Подозрительные лица», за которую получил премию Национального совета критиков. А в 2001 году был номинирован на получение премии «Золотая малина», присуждаемую за сомнительные достижения в области кинематографии, сыграв в картине «Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе».
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