«Я всецело с вами»: Трамп признался в любви ЦРУ

Дональд Трамп совершил свой первый рабочий визит в качестве президента США.отправился в ЦРУ и сразу признался ведомству в любви.
Дональд Трамп, президент США: «Я хочу сказать, что никто не испытывает столь сильных чувств к разведывательному сообществу и ЦРУ, как Дональд Трамп. Просто никто. Я всецело с вами».
Центральное разведывательное управление Трамп посетил, видимо, в надежде наладить отношения. Президент не стал вспоминать многочисленные критические замечания, которые он отпускал в адрес ведомства во время предвыборной кампании, а всю вину за это возложил на прессу.
По словам главы государства, именно СМИ нарочно пытаются поссорить его с разведсообществом. В итоге Трамп пообещал ЦРУ поддержку и призвал бороться с терроризмом.
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