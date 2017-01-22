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  • 22.01, 09:38
«Я всецело с вами»: Трамп признался в любви ЦРУ. США, Трамп Дональд, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Я всецело с вами»: Трамп признался в любви ЦРУ

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«Я всецело с вами»: Трамп признался в любви ЦРУ

«Я всецело с вами»: Трамп признался в любви ЦРУ

    Дональд Трамп совершил свой первый рабочий визит в качестве президента США.

    Новый хозяин Белого дома отправился в ЦРУ и сразу признался ведомству в любви.

    Дональд Трамп, президент США: «Я хочу сказать, что никто не испытывает столь сильных чувств к разведывательному сообществу и ЦРУ, как Дональд Трамп. Просто никто. Я всецело с вами».

    Центральное разведывательное управление Трамп посетил, видимо, в надежде наладить отношения. Президент не стал вспоминать многочисленные критические замечания, которые он отпускал в адрес ведомства во время предвыборной кампании, а всю вину за это возложил на прессу.

    По словам главы государства, именно СМИ нарочно пытаются поссорить его с разведсообществом. В итоге Трамп пообещал ЦРУ поддержку и призвал бороться с терроризмом.

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