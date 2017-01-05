СМИ: Трамп решил реформировать американскую разведку

Дональд Трамп собирается провести глубокую реформу аппарата директора Национальной разведки США (DNI).The Wall Street Journal, ведомство, координирующее работу всех 16 американских разведывательных служб, слишком разрослось и стало чрезмерно политизированным.
Ожидается, что реформа коснется и ЦРУ. Трамп собирается сократить количество сотрудников в штаб-квартире спецслужбы в штате Вирджиния, но при этом увеличить число агентов, выполняющих различные задания за пределами США.
Отметим, что у Трампа уже возникло несколько серьезных вопросов к американским спецслужбам. В частности, избранный президент скептически отнесся к заявлениям разведслужб об «атаках российских хакеров». При этом Трамп выразил удивление в связи с переносом спецбрифинга ЦРУ по этой теме. Трамп предположил, что спецслужбы отложили предоставление доклада бывшему и будущему президентам США из-за отсутствия доказательств.
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