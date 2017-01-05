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  • 05.01, 06:44

СМИ: Трамп решил реформировать американскую разведку

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СМИ: Трамп решил реформировать американскую разведку

СМИ: Трамп решил реформировать американскую разведку

Дональд Трамп собирается провести глубокую реформу аппарата директора Национальной разведки США (DNI).

В настоящий момент избранный президент вместе со своими советниками проработает план реформы. По мнению Трампа, пишет The Wall Street Journal, ведомство, координирующее работу всех 16 американских разведывательных служб, слишком разрослось и стало чрезмерно политизированным.

Ожидается, что реформа коснется и ЦРУ. Трамп собирается сократить количество сотрудников в штаб-квартире спецслужбы в штате Вирджиния, но при этом увеличить число агентов, выполняющих различные задания за пределами США.

Отметим, что у Трампа уже возникло несколько серьезных вопросов к американским спецслужбам. В частности, избранный президент скептически отнесся к заявлениям разведслужб об «атаках российских хакеров». При этом Трамп выразил удивление в связи с переносом спецбрифинга ЦРУ по этой теме. Трамп предположил, что спецслужбы отложили предоставление доклада бывшему и будущему президентам США из-за отсутствия доказательств.

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