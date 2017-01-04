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  • 04.01, 07:59

Трамп удивился переносу спецбрифинга по «атакам русских хакеров»

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Трамп удивился переносу спецбрифинга по «атакам русских хакеров»

Трамп удивился переносу спецбрифинга по «атакам русских хакеров»

Как заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, доклад о киберугрозах который будет представлен Бараку Обаме и Дональду Трампу, будет посвящен исключительно России, а не проблемам кибербезопасности вообще.

Дональд Трамп предположил, что спецслужбы отложили предоставление доклада бывшему и будущему президентам США, поскольку не хватает доказательств о причастности России к хакерским атакам. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп, избранный президент США: «Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно».




При этом директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью одному из американских телеканалов заявил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках будет посвящен исключительно России, а не всему спектру кибербезопасности США.

Джон Бреннан, директора ЦРУ США: «Содержание доклада будет в точности тем, о чем просил президент США Барак Обама: всеобъемлющим и тщательным обзором произошедшего на недавних выборах и причастности российской стороны. Доклад находится в финальной стадии составления».

Бреннан отказался раскрывать детали документа, но сообщил, что он будет направлен не только Обаме, но и 45-му президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого запланирована на 20 января.

Джон Бреннан: «Следующий президент имеет право получить полный доклад».

Ранее пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест заявил журналистам, что отчет спецслужб США о хакерских атаках, приписываемых России, будет опубликован еще до завершения срока полномочий президента Обамы.

Администрация действующего президента США Барака Обамы 29 декабря объявила о введении новых антироссийских санкций, обвиняя РФ в хакерских атаках, «вмешательстве в выборы» и «давлении на американских дипломатов». новые санкции были введены в отношении нескольких российских компаний, ФСБ и руководства Генштаба РФ. Из США также были высланы более 30 российских дипломатов.

В Москве все обвинения о причастности к хакерским атакам называли «полной ерундой». Президент России подчеркнул, что Москва не станетопускаться до уровня «кухонной» дипломатии и станет настаивать на высылке из России такого же числа американских дипломатов. А детей сотрудников американского диппредставительства пригласили на новогоднее представление в Кремле.


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