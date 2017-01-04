Трамп удивился переносу спецбрифинга по «атакам русских хакеров»

Как заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, доклад о киберугрозах который будет представлен Бараку Обаме и Дональду Трампу, будет посвящен исключительно России, а не проблемам кибербезопасности вообще.Twitter.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно».
The «Intelligence» briefing on so-called «Russian hacking» was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.
При этом директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан в интервью одному из американских телеканалов заявил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках будет посвящен исключительно России, а не всему спектру кибербезопасности США.
Джон Бреннан, директора ЦРУ США: «Содержание доклада будет в точности тем, о чем просил президент США Барак Обама: всеобъемлющим и тщательным обзором произошедшего на недавних выборах и причастности российской стороны. Доклад находится в финальной стадии составления».
Бреннан отказался раскрывать детали документа, но сообщил, что он будет направлен не только Обаме, но и 45-му президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого запланирована на 20 января.
Джон Бреннан: «Следующий президент имеет право получить полный доклад».
Ранее пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест заявил журналистам, что отчет спецслужб США о хакерских атаках, приписываемых России, будет опубликован еще до завершения срока полномочий президента Обамы.
были высланы более 30 российских дипломатов.
полной ерундой». Президент России подчеркнул, что Москва не станетопускаться до уровня «кухонной» дипломатии и станет настаивать на высылке из России такого же числа американских дипломатов. А детей сотрудников американского диппредставительства пригласили на новогоднее представление в Кремле.
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