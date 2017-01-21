Президент Трамп помолился и отправился в ЦРУ

Дональд Трамп решил начать первый день на посту президента с посещения главного собора Епископальной церкви США.инаугурационных балов, сегодня утром отправился в вашингтонский Кафедральный собор святых Петра и Павла.
Beautiful service at the National Cathedral pic.twitter.com/1mX6GGrM3i— Sean Spicer (@PressSec) 21 января 2017 г.
Президент США решил посетить молитвенный завтрак — традиционное мероприятие, на которое приглашаются тысячи гостей из более 100 стран, в том числе политики, религиозные деятели, представители госструктур и общественных организаций. Как отмечает ТАСС, этим мероприятием официально завершатся трехдневные празднества, связанные со вступлением Трампа в должность.
.@POTUS to visit @CIA this afternoon. Event is over capacity at 300+ Excited to thank the men and women of the intelligence community— Sean Spicer (@PressSec) 21 января 2017 г.
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