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  • 21.01, 21:31

Президент Трамп помолился и отправился в ЦРУ

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Президент Трамп помолился и отправился в ЦРУ

Президент Трамп помолился и отправился в ЦРУ

Дональд Трамп решил начать первый день на посту президента с посещения главного собора Епископальной церкви США.

Трамп, который поздно ночью вернулся в Белый дом с инаугурационных балов, сегодня утром отправился в вашингтонский Кафедральный собор святых Петра и Павла.



Президент США решил посетить молитвенный завтрак — традиционное мероприятие, на которое приглашаются тысячи гостей из более 100 стран, в том числе политики, религиозные деятели, представители госструктур и общественных организаций. Как отмечает ТАСС, этим мероприятием официально завершатся трехдневные празднества, связанные со вступлением Трампа в должность.

А после посещения собора Трамп решил поехать в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, новый президент США намерен поблагодарить сотрудников спецслужбы.

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