Моя революция
Моя революция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 21:32

Итальянские власти решили засудить Charlie за карикатуру по поводу лавины

комментировать
Итальянские власти решили засудить Charlie за карикатуру по поводу лавины

Итальянские власти решили засудить Charlie за карикатуру по поводу лавины

Итальянские власти решили засудить Charlie за карикатуру по поводу лавины
  • Фото: charliehebdo.fr

    • Власти итальянского города Фариндола готовят иск против скандального еженедельника Charlie Hebdo, поглумившегося над погибшими при сходе лавины.

    Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта уже дал указание подготовить судебный иск как против самого издания, так и против авторов карикатуры.

    Возмущение городских властей вызвал рисунок, на котором изображена смерть, съезжающая с горы на лыжах. При этом в руках вместо лыжных палок она держит две косы. А на карикатуре написано: «Италия. Снег идет».

    Как отмечает РИА Новости, делом Фариндолы займутся адвокаты, которые ранее подготовили иск против Charlie Hebdo по поручению властей города Аматриче. Они решили подать в суд на французский еженедельник из-за карикатуры на землетрясение 24 августа прошлого года, когда город был почти полностью разрушен.

    Напомним, лавина, спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами, сошла на отель «Ригопьяно» в городе Фариндола вечером в среду, 18 января, вечером. Снег полностью накрыл четырехэтажное здание с десятками постояльцев.

    В настоящее время поисковая операция продолжается. В результате погибли 5 человек. Живыми были обнаружены 11, еще 23 человека считаются пропавшими без вести.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru