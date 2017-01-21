Итальянские власти решили засудить Charlie за карикатуру по поводу лавины

Власти итальянского города Фариндола готовят иск против скандального еженедельника Charlie Hebdo, поглумившегося над погибшими при сходе лавины.
Возмущение городских властей вызвал рисунок, на котором изображена смерть, съезжающая с горы на лыжах. При этом в руках вместо лыжных палок она держит две косы. А на карикатуре написано: «Италия. Снег идет».
Как отмечает РИА Новости, делом Фариндолы займутся адвокаты, которые ранее подготовили иск против Charlie Hebdo по поручению властей города Аматриче. Они решили подать в суд на французский еженедельник из-за карикатуры на землетрясение 24 августа прошлого года, когда город был почти полностью разрушен.
сошла на отель «Ригопьяно» в городе Фариндола вечером в среду, 18 января, вечером. Снег полностью накрыл четырехэтажное здание с десятками постояльцев.
В настоящее время поисковая операция продолжается. В результате погибли 5 человек. Живыми были обнаружены 11, еще 23 человека считаются пропавшими без вести.
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