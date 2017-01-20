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  • 20.01, 22:48

Минюст: новая антитабачная концепция противоречит Конституции России

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Минюст: новая антитабачная концепция противоречит Конституции России

Минюст: новая антитабачная концепция противоречит Конституции России

Запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, заявили в Минюсте России.

В Минюсте также отметили, что предложения об увеличении продолжительности рабочего времени из-за перекуров противоречит Трудовому кодексу России, передает Риа Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из сообщения Минюста: «Минюстом России отмечено, что предложения об увеличении продолжительности рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня, противоречит Трудовому кодексу России, а о запрете на продажу табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года, — Конституции России и Гражданскому кодексу России».

Напомним, ранее в Минздраве РФ заявили о работе над новой антитабачной концепцией. В документе, в частности, содержится предложение о запрете на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, а также предложение по увеличению рабочего дня курящим сотрудникам. Такие ограничительные меры могут вступить в силу в 2033 году.

Ранее проект концепции Минздрава не поддержали Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

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