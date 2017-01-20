United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы

Пока в Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, на которой ожидается около 800 тысяч присутствующих, в социальных сетях выясняют, кто испортил американцам салют.
@JesseLehrich @aravosis Excellent gaffe. #USR United States of Russia— She Won 🗽He Cheated (@epaldelta) 20 января 2017 г.
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Break out the vodka. The fireworks just spelled out #USR instead of USA. Thank you Russia aka USSR. #trumpinauguration #LincolnMemorial pic.twitter.com/w5lnapRwh9— Arizona Votes (@AZVotes) 19 января 2017 г.
It looks like Putin also bought Trump’s fireworks… #TrumpInauguration #UnitedStatesofRussia pic.twitter.com/GdYqdlcmzn— Chelsea Handler (@chelseahandler) 20 января 2017 г.
USR? Seriously? Is Trump not even trying to hide it anymore. What happened to this country. #UnitedStatesofRussia #NotMyPresident #Resist pic.twitter.com/FQzxp9c9sj— Richard Fronduto (@RichardFronduto) 20 января 2017 г.
Пока пользователи соцсетей гадают, как на небе появилась неправильная аббревиатура и что она означала, сторонники избранного главы Белого дома обсуждают предстоящую инаугурацию и меню торжественного ужина, а противники нового главы государства устраивают уличные протесты.
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