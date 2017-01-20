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  • 20.01, 12:11
United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы. Вашингтон, инаугурации, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы

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United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы

United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы

United States of Russia: в соцсетях расшифровали появившиеся в американском небе буквы

    Пока в Вашингтоне идут последние приготовления к инаугурации избранного президента Дональда Трампа, на которой ожидается около 800 тысяч присутствующих, в социальных сетях выясняют, кто испортил американцам салют.

    Во время концерта у мемориала Линкольну, куда приехал Трамп, в небе должны были появится гигантские буквы USA, а вместо этого получилось USR. Самые сообразительные пользователи начали искать следы российских хакеров и предположили, что аббревиатура означает United States of Russia.













    Пока пользователи соцсетей гадают, как на небе появилась неправильная аббревиатура и что она означала, сторонники избранного главы Белого дома обсуждают предстоящую инаугурацию и меню торжественного ужина, а противники нового главы государства устраивают уличные протесты.

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