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  • 20.01, 12:11

Чубайс рассказал об ужасе на форуме в Давосе

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Чубайс рассказал об ужасе на форуме в Давосе

Чубайс рассказал об ужасе на форуме в Давосе

По ощущениям главы «Роснано» Анатолия Чубайса, участники экономического форума в Давосе напуганы и предчувствуют глобальную политическую катастрофу.

В интервью BFM Анатолий Чубайс отметил, что за все годы участия на экономическом форуме подобные панические настроения среди участников он наблюдал «только один раз» — в 2009 году, во времена глобального финансового кризиса.

По словам Чубайса, «степень ужаса сейчас» равна «степени ужаса в 2009 году».

Анатолий Чубайс, глава «Роснано»: «Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».

При этом Чубайс заявил, что, по его мнению, в экономике сейчас «ничего катастрофического не происходит». «Это чисто политическое явление», — подчеркнул он.

По мнению главы «Роснано», ощущение «катастрофы», судя по всему, вселило во всех выступление главы КНР Си Цзиньпина с «одой рыночной экономике»: Китай призвал отменять торговые барьеры между странами, снижать пошлины, а также объявил, что открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты. Вслед за этим в СМИ последовало заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что «Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе открылся 17 января, и сегодня финальный день. Российскую делегацию на форуме возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. На днях на форуме с громкой речью выступил вице-президент США Джо Байден, заявив, что Россия сейчас представляет наибольшую угрозу для мирового порядка. В Кремле назвали выступление американца «истеричной русофобией».

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