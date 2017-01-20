Чубайс рассказал об ужасе на форуме в Давосе

По ощущениям главы «Роснано» Анатолия Чубайса, участники экономического форума в Давосе напуганы и предчувствуют глобальную политическую катастрофу.
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По словам Чубайса, «степень ужаса сейчас» равна «степени ужаса в 2009 году».
Анатолий Чубайс, глава «Роснано»: «Пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса — это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».
При этом Чубайс заявил, что, по его мнению, в экономике сейчас «ничего катастрофического не происходит». «Это чисто политическое явление», — подчеркнул он.
По мнению главы «Роснано», ощущение «катастрофы», судя по всему, вселило во всех выступление главы КНР Си Цзиньпина с «одой рыночной экономике»: Китай призвал отменять торговые барьеры между странами, снижать пошлины, а также объявил, что открывает целый ряд рынков, которые раньше были закрыты. Вслед за этим в СМИ последовало заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что «Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины».
наибольшую угрозу для мирового порядка. В Кремле назвали выступление американца «истеричной русофобией».
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