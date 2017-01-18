Администрация Обамы обрушила прощальный шквал критики на внешнюю политику России

В попытках затруднить новому президенту США налаживание отношений с Россией уходящая администрация Барака Обамы, можно сказать, сжигает мосты. Мысль о том, что любого оппонента на выборах можно теперь окрестить «кандидатом Кремля» уже усвоена европейской правящей элитой.
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Вслед за Вашингтоном угрозой кибератак со стороны русских хакеров пугают своих сограждан премьер-министр Швеции, глава МИД Нидерландов, министр обороны Дании, министр обороны Франции.
Прощальное выступление постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр содержит утверждения, что Россия подрывает существующий мировой порядок. Пауэр говорит о российской «интервенции» на Украину, поддержке режима Башара Асада и вмешательстве в выборы западных стран.
Как отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, на этот счет в русском языке давно существуют поговорки: «Чья бы корова мычала» или «Валить с больной головы на здоровую» — то есть, не им судить.
В современном мире принято говорить о «двойной морали», ведь именно бесцеремонная политика Соединенных Штатов в отношении других государств уже давно стала притчей во языцех.
Одних только вооруженных акций с конца XIX века, когда американцы захватили Филиппины, Кубу и Пуэрто-Рико, насчитывается порядка 130. Стран — несколько десятков. В годы холодной войны США помогали устанавливать проамериканские диктатуры в Иране, Чили, Индонезии и многих других странах. В Афганистане американцы взрастили Бен Ладена, снабжали его оружием и информацией, подавали его на Западе как борца за свободу против Советов. Впервые после окончания войны в Европе в 1998 без решения Совбеза ООН американские самолеты в течение 78 дней бомбили суверенную Югославию.
И даже Барак Обама признал роковой ошибкой войну с Ираком в 2003 году под фальшивым предлогом наличия у того химического оружия, что впоследствии привело к созданию «Исламского государства» (запрещено в РФ).
Последствия спровоцированной Соединенными Штатами «арабской весны» и наступления фанатиков ИГ до сих пор сотрясают Ближний Восток и Северную Африку, толкают в Европу сотни тысяч беженцев. Но при чем тогда здесь Россия?
Джон Керри, госсекретарь США: «Причина, по которой Россия пришла в Сирию, — усиление ИГИЛ. Исламисты угрожали Дамаску. Мы наблюдали за тем, как ИГИЛ набирает силу. И мы ждали, что это напугает Асада и тогда он начнет переговоры с нами. А вместо этого он позвал на помощь Путина».
Алексей Пушков, сенатор: «Россия не подрывает существующий миропорядок, но Россия ограничивает возможности Соединенных Штатов по смене режимов, проведению государственных переворотов за пределами своих границ, по произвольным интервенциям в те государства, куда Соединенные Штаты считают необходимым вмешиваться. Вот, собственно, чем вызвано это возмущение Саманты Пауэр».
США сделали многое для того, чтобы стравить друг с другом бывшие советские республики. Основная роль была при этом отведена посольствам.
Бруно Дрвески, политолог, Франция: «События на Украине стали классическим примером американского вмешательства. Бесспорно, что свержение три года назад законной власти в Киеве было организовано с помощью Вашингтона».
Подробности — в видеоматериале.
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