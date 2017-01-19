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  • 19.01, 16:28
Песков ответил на «истеричную русофобию» Байдена. Песков, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков ответил на «истеричную русофобию» Байдена

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Песков ответил на «истеричную русофобию» Байдена

Песков ответил на «истеричную русофобию» Байдена

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова уходящего вице-президента США Джо Байдена, обвинившего Россию в запугивании слабых стран.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда никого не запугивала, не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом, чтобы сохранить страны.

    Представитель Кремля посетовал на то, что соседям России навязывается «истеричный эмоциональный русофобский фон».

    Дмитрий Песков: «Россия никогда никого не запугивала, всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером, всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, Восточной Европы. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами и искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне».

    Накануне Джо Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что, по его мнению, Россия представляет наибольшую угрозу для мирового порядка, и предупредил, что Западу надо ждать от нее новых попыток вмешательства в избирательные процессы.

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