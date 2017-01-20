Исполнительницу «Ламбады» убили из-за 4,5 тысяч долларов

Новые подробности убийства бразильской певицы Лоалвы Браз: преступники забрали из принадлежащей ей гостиницы 15 тысяч реалов (около 4,5 тысячи долларов).сознался в преступлении.
В полиции считают: певица осталась бы жива, если бы не стала оказывать грабителям отчаянное сопротивление. Кроме денег грабители унесли золотой диск, полученный Браз за исполнение знаменитой «Ламбады», и фарфоровую посуду.
Обгоревшее тело Лоалвы Браз было найдено в автомобиле недалеко от здания ее гостиницы, в которой она и проживала. На тот момент в отеле не было постояльцев, там находился один из сотрудников. По предварительной информации, певицу затолкали в машину, которую взорвали при помощи газового баллона, а потом преступники подожгли здание гостиницы.
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