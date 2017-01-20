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  • 20.01, 01:34
Стали известны шокирующие подробности убийства Лоалвы Браз. Бразилия, музыка и музыканты, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стали известны шокирующие подробности убийства Лоалвы Браз

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Стали известны шокирующие подробности убийства Лоалвы Браз

Стали известны шокирующие подробности убийства Лоалвы Браз

Стали известны шокирующие подробности убийства Лоалвы Браз

    Звезда 90-х, исполнительница любимой в СССР «Ламбады», зверски убита в Бразилии. Обгоревшее тело Лоалвы Браз найдено в машине. Кому мешала 63-летняя певица, и как она жила последние годы?

    Трагедия случилась на трассе Да Барейра. Тело Лоалвы Браз нашли в обгоревшем автомобиле. Жестокость преступления поражает.

    По данным полиции, преступники взорвали автомобиль при помощи газового баллона. Все произошло буквально в 800 метрах от отеля «Азур» в городе Сакуарема — Лоалва открыла его в 2014 году, там же и жила. В гостинице всего 8 номеров. Последними постояльцами была семейная пара, которая, по словам администратора, съехала еще во вторник. В отеле остались только Лоалва и один из сотрудников.

    Около 2 часов ночи в здание ворвались неизвестные. По разным версиям, нападавших было двое или четверо. Лоалва кричала, звала на помощь. Но отель находится в сельской местности, и в округе — ни души. Преступники схватили певицу, вытащили ее из дома и заперли в машине. Ключи от автомобиля криминалисты нашли всего в нескольких метрах от него.

    Полицию вызвал уцелевший сотрудник, его убийцы не тронули. По последним данным, один из участников расправы задержан и уже дал признательные показания.

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