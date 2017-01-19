Задержан убийца исполнительницы хита «Ламбада»

Бразильская полиция задержала подозреваемого в убийстве певицы Лоалвы Браз, известной по хиту «Ламбада». Мужчина уже во всем сознался.ТАСС, речь идет о бывшем сотруднике гостиницы, принадлежавшей Браз. Сейчас полиция проводит на месте преступления следственный эксперимент с его участием.
Мотивы расправы выясняются.
Suspeito da morte da cantora de «Chorando se foi» é preso e confessa crime, diz polícia https://t.co/2eQfR9xiX5 #G1 pic.twitter.com/3FcwKJbX60— G1 (@g1) 19 января 2017 г.
Обгоревшее тело певицы нашли в ночь на четверг в машине рядом с ее гостиницей в городе Сакуарема. Очевидцы рассказали, что несколько человек проникли в здание, в котором проживали не только постояльцы отеля, но и сама Браз. Преступники затолкали женщину в автомобиль и подожгли его, а затем устроили пожар в отеле.
Подробности убийства бразильской певицы, которую весь мир обожал за зажигательную «Ламбаду», — в «Итогах дня» в 23:30 на НТВ и НТВ.Ru.
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