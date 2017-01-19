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  • 20.01, 00:03

Задержан убийца исполнительницы хита «Ламбада»

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  • Фото: @g1 /twitter.com
Задержан убийца исполнительницы хита «Ламбада»

Задержан убийца исполнительницы хита «Ламбада»

Задержан убийца исполнительницы хита «Ламбада»
  • Фото: @g1 /twitter.com

    • Бразильская полиция задержала подозреваемого в убийстве певицы Лоалвы Браз, известной по хиту «Ламбада». Мужчина уже во всем сознался.

    По данным ТАСС, речь идет о бывшем сотруднике гостиницы, принадлежавшей Браз. Сейчас полиция проводит на месте преступления следственный эксперимент с его участием.

    Мотивы расправы выясняются.


    Обгоревшее тело певицы нашли в ночь на четверг в машине рядом с ее гостиницей в городе Сакуарема. Очевидцы рассказали, что несколько человек проникли в здание, в котором проживали не только постояльцы отеля, но и сама Браз. Преступники затолкали женщину в автомобиль и подожгли его, а затем устроили пожар в отеле.

    Подробности убийства бразильской певицы, которую весь мир обожал за зажигательную «Ламбаду», — в «Итогах дня» в 23:30 на НТВ и НТВ.Ru.

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